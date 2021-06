Prefeitura emite nota de Alerta as Medidas Restritivas contra COVID-19 em Novo Progresso

Com 15 novos casos, 1 óbito e um total de 170 ativos , nesta terça-feira 8 de junho de 2021, a prefeitura de Novo Progresso através da secretaria de saúde emite nota de alerta para as medidas restritivas no município.

Diante da constatação do descumprimento das medidas de prevenção contra a disseminação e contaminação do coronavirus no Município e pelo surgimento de novos casos, o Comitê Gestor da COVID-19 alerta que a falta de cuidado com as medidas sanitárias poderá resultar no retorno das restrições.

O uso de máscaras continua obrigatório nos locais públicos e de circulação de pessoas

Todos os estabelecimentos, devem continuar exigindo o distanciamento mínimo em suas dependências, manter o ambiente higienizado e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários ou disponibilizar lavatórios com água e sabão ou detergente, para correta higienização da clientela.

Além da possibilidade do retorno das restrições, o descumprimento das medidas sanitárias exigíveis poderá resultar em aplicação de penalidades.

Para saber sobre as demais medidas, consulte o Decreto Municipal nº . 036/2021 – GPM/NP. Novo Progresso/PA, 08 de junho de 2021

