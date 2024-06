Após confirmar que era explosivo, PF detona material encontrado dentro de navio em Barcarena | PA

Imagem mostra o momento em que a bomba é detonada. (Foto: Divulgação | PF)

A embarcação, que tem tripulação de origem filipina, iria sair do local pela madrugada com destino aos Estados Unidos, conforme o relato das autoridades.

A Polícia Federal confirmou que o material encontrado dentro de uma bolsa no convés do navio Crystal Confidence, de bandeira portuguesa, ancorado no porto de Vila do Conde, localizado em Barcarena, nordeste do estado, na manhã desta quarta-feira (19), era explosivo. O objeto foi detonado em uma área segura. Não houve vítimas e ninguém foi preso até o momento. A embarcação, que tem tripulação de origem filipina, iria sair do local pela madrugada com destino aos Estados Unidos, conforme o relato das autoridades.

De acordo com a PF, por volta das 3h desta quarta (19), um oficial foi movimentar o guindaste do navio em razão do fim da operação, ele identificou um objeto estranho a certa distância, semelhante a uma mochila. A segurança do porto foi acionada e posteriormente a PF, junto com a equipe antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Pará (PMPA). Após procedimento padrão com cão farejador, foi confirmado se tratar de material explosivo e procedida a detonação do objeto.

A Polícia Federal, enquanto Polícia Judiciária da União, irá instaurar inquérito policial para apurar o caso. A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Pará (Cesportos-PA) elevou o nível de proteção no Porto organizado de Vila do Conde.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2024/14:49:03

