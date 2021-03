Após crescimento de casos da Covid-19, Azul suspende voos para cidade de MT

(Foto:Divulgação) – Os voos da companhia Azul Linhas Aéreas serão suspensos a partir desta quarta (10) para Sorriso ( a 420 km de Cuiabá), por conta do aumento dos casos de Covid-19 e da crise gerada pela pandemia da doença.

A previsão é que a suspensão dure dois meses, retornando os voos em 10 de maio – considerando possível melhora da pandemia.

Em nota, a Azul disse que clientes prejudicados serão reembolsados. Com a suspensão, o aeroporto ficará sem nenhum voo comercial.

Em março do ano passado, a empresa já tinha suspendido temporariamente os voos de Cuiabá a Sorriso e Sorriso a Cuiabá devido à pandemia causada pelo Covid-19. Na época, o comunicado foi que voos estariam suspensos de 23 de março a 30 de junho, período em que a empresa acreditava que a pandemia já teria sido superada no país.

As paralisações da operação do ano passado fizeram com que Sorriso registrasse queda de 56,55% no número de embarques e desembarques em 2020, comparando com 2019. No último ano foram 12.419 passageiros, ante 28.584 em 2019.

