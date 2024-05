Após enchentes no Sul, CBF adia jogos gaúchos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil

Estádio do Inter, o Beira-Rio, ficou alagado (Foto: Max Peixoto/Estadão Conteúdo)

Partidas de Grêmio e Internacional devem ser realizadas durante a Data Fifa, em julho.

O Rio Grande do Sul está passando por um momento de crise climática, com chuvas e inundações por todo o estado, que afetaram inclusive os clubes de futebol locais, principalmente os rivais Grêmio e Internacional. Por conta disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), optou por adiar alguns jogos da dupla Gre-Nal.

Serão adiados, pela Série A do Campeonato Brasileiro, os jogos entre Atlético x Grêmio, que estava marcado para o próximo sábado (11), e Inter x Juventude, marcado para a próxima segunda-feira (13). O Internacional também enfrentaria o Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil, na próxima sexta-feira (10), mas a partida deve ser adiada novamente.

Jogos do Ypiranga, São José e Caxias, pela Série C, e Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas, pela Série D, também serão adiados.

Os jogos da Série A do Brasileirão devem ocorrer somente em julho, período da Data Fifa de amistosos entre seleções em preparação para a Copa América, que será entre junho e julho. Em caso de mais partidas precisarem ser adiadas, a CBF deve usar outros períodos da Data Fifa para realizar os jogos, como setembro, outubro e novembro, quando há janelas sem rodadas. Com a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, inundada, os estádios do Grêmio e Internacional também estão debaixo d’água, incluindo os centros de treinamento dos clubes, o que impossibilita o trabalho de jogadores e de toda a equipe. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, chegou a ser resgatado após ficar ilhado em um hotel na capital gaúcha. Jogos da dupla Gre-Nal pela Copa Sul-Americana também foram adiados, mas as datas em que devem ocorrer ainda são incertas.

