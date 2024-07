Após frustração na Copa América, Seleção Brasileira cai no ranking da FIFA; confira

Brasil caiu nas quartas de final da Copa América (Rafael Ribeiro / CBF)

Brasil foi superado pela Inglaterra, vice-campeã da Eurocopa, e a Espanha entrou no top 3 da lista.

A Seleção Brasileira perdeu uma posição no ranking mundial da FIFA. A organização divulgou a atualização da lista nesta quinta-feira (18), após o fim da Copa América e da Eurocopa. Com a campanha frustrante no torneio americano, o Brasil voltou a cair para a quinta colocação. O líder do ranking continua sendo a Argentina, que conquistou o bicampeonato seguido da Copa América e é a atual campeã do Mundo. Já a Espanha, tetracampeã da Eurocopa, saltou cinco posições e ocupa terceira colocação.

Mesmo tendo sido semifinalista da Euro, a França segue em segundo lugar. A atualização colocou de novo a Inglaterra a frente do Brasil e agora a vice-campeã europeia é a quarta colocada. A Colômbia, finalista da Copa América, entrou no top 10, na nona posição. Já a Croácia, que caiu na fase de grupos da Eurocopa, deixa os 10 primeiros colocados.

A Bélgica, Holanda, Portugal e Itália seguem no top 10. O Brasil tem uma desvantagem de apenas 26,65 pontos em relação a Inglaterra. A Seleção Brasileira teve uma campanha apagada na Copa América e foi elimina nos pênaltis pelo Uruguai nas quartas de final.

Confira do top 10 da FIFA

1-Argentina: 1.901,48 pontos

2-França: 1.854,91

3-Espanha: 1.835,67

4-Inglaterra: 1.812,26

5-Brasil: 1.785,61

6-Bélgica: 1.772,44

7-Holanda: 1.758,51

8-Portugal: 1.741,43

9-Colômbia: 1.727,32

10-Itália: 1.714,29

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/09:02:16

