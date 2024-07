Tiquinho Soares marca e Botafogo vence o Palmeiras, mantendo a liderança do Brasileirão

Tiquinho Soares deu a vitória ao Botafogo sobre o Palmeiras. (Vítor Silva/Botafogo)

As duas equipes que estão no topo da tabela no Brasileirão fizeram um jogo movimentado no Nilton Santos.

O Botafogo conseguiu manter a liderança do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre a equipe do Palmeiras. O único gol da partida foi marcado por Tiquinho Soares aos 10 minutos do segundo tempo. O triunfo em casa levou o time aos 36 pontos, três a mais que o vice-líder, o próprio Verdão. Completam o G4 Flamengo, com 31 pontos, e São Paulo, com 30 pontos. O jogo, que valia a liderança do Campeonato Brasileiro, fez a alegria dos torcedores que compareceram ao Engenhão.

Os donos da casa tiveram mais oportunidades de gol, principalmente com Júnior Santos, Marlon Freitas e Luiz Henrique, que pararam em boas defesas de Weverton. O goleiro do Palmeiras trabalhou bastante para segurar a pressão botafoguense, enquanto o ataque errava algumas finalizações. Aos 17, o Verdão chegou com Marcos Rocha, que lançou Flaco López. Este saiu livre, de frente para o goleiro John, que evitou o gol com uma bela defesa.

O Palmeiras viu sua chance aparecer novamente nos pés de Flaco López, que ficou livre na frente de John, mas parou na boa saída do goleiro do Botafogo. Aos 36, Piquerez cruzou em direção a Estêvão, que apareceu livre, mas o cabeceio foi muito ruim e a bola passou longe da trave. Logo em seguida, o Botafogo teve duas oportunidades, uma delas com Suárez cruzando da direita para o ajuste de Savarino e o arremate de Luiz Henrique. Weverton, no entanto, fez uma grande defesa.

Na volta do intervalo, o Botafogo continuou a busca pelo gol e logo alcançou. Luiz Henrique recebeu um lançamento de Marlon Freitas, fez uma grande jogada pela direita, passou por Murilo e cruzou na área. A bola desviou em Gómez e sobrou para Tiquinho, que abriu o placar no Nilton Santos. Mesmo atrás no placar, o Palmeiras manteve os esforços para surpreender a defesa e esteve próximo no número de finalizações, mas não conseguiu empatar e acabou sofrendo a quarta derrota na competição.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Internacional, no Rio, enquanto o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque, ambos no próximo sábado (20).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/08:56:29

