Homem é executado a tiros dentro de carro em Tucuruí | PA

Polícia Militar e Científica no local do homicídio (Foto: Blog Tucuruí)

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (17/07), no bairro Paravoa.

Um homem identificado como José Antônio Alves morreu após ser baleado quando estava dentro do próprio carro, na noite de quarta-feira (17/07), no bairro Paravoa, em Tucuruí, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a execução ocorreu na rua Santos Dumont. A vítima ainda estava viva e respirando com dificuldades quando os socorristas chegaram, mas não resistiu e foi a óbito no local.Não há mais detalhes sobre quem seriam os suspeitos do homicídio. Os moradores da área informaram terem ouvido ao menos quatro disparos de arma de fogo. José ficou jogado dentro do veículo, uma pick-up de cor prata, e os moradores do local perceberam que ele ainda respirava, então acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma viatura da Polícia Militar. Apesar da tentativa de socorro, a vítima morreu no local. Não há informação sobre o que poderia ter motivado o crime. A Polícia Militar fez o isolamento da área e a Polícia Científica chegou para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Pessoas que conheciam José lamentaram a morte e informaram que ele fazia alguns serviços como motorista particular na cidade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/07:55:02

