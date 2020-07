Após leve queda, média dos novos casos por Covid-19 registrada por dia volta a subir na cidade de Novo Progresso

A média de novos casos de Covid-19 registrados voltou a subir na cidade de Novo Progresso, abandonando as tendências de estabilidade e, posteriormente, de leve queda verificadas no início da semana.

A semana anterior a média diária de entre 20 e 23 casos, nesta semana a segunda-feira (29), somente 6 casos, já nesta terça-feira (30), o total de casos bateu recorde em um dia 21 casos registrados foram divulgados em Boletim da Secretaria de Saúde do município.

Os casos confirmados a cada dia na cidade de Novo Progresso estavam em alta durante a semana foram 100 novos casos, desde a ultima segunda-feira (22), mostram os dados da secretaria de Saúde enviados ao governo estadual. A tendência é a de que o aumento nos casos se agrave nos próximos dias, já que nesta terça (30) voltou a subir.

Números de óbitos se manteve estável, e curados aumentou.

Veja no gráfico abaixo a situação da cidade de Novo Progresso:

Conforme funcionário público (pediu para não ser identificado), pessoa que acompanha os dados de Covid-19 em Novo Progresso desde o início da pandemia, a cidade abandonou o platô e perdeu a estabilidade que havia sido conquistada no indicador de novos casos por dia. “À medida que novos municípios aumentam o número de casos, e isso está acontecendo no interior do estado, aqui em Novo Progresso, há uma tendência nesta elevação no total”. Observem que tivemos 5 casos não residentes, ai pode fugir do controle,comentou.

NOVOS CASOS DO DIA 30 DE JUNHO DE 2020;



