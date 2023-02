Após mais de 2 meses, Pará recebe nova remessa de vacinas Pfizer Baby contra a Covid-19

Estado do Pará recebe nova remessa de 50 mil vacinas Pfizer Baby contra a Covid-19 — Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará

Imunizantes são destinados a crianças com faixa etária de 6 meses a 4 anos e 11 meses.

Uma remessa de 50 mil doses da vacina Pfizer Baby contra Covid-19 , destinada a bebês de 6 meses a crianças de até 4 anos e 11 meses, chegou ao Pará nesta quarta-feira (1º).

A distribuição do imunizante para os 144 municípios paraenses será feita após conferência pelo Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua.

“O estado é responsável pela distribuição dos imunizantes. Após o recebimento da vacina no estado, em até 48 horas se inicia o processo de distribuição para as os Centros Regionais de Saúde, e os municípios ficam responsáveis pela logística da aplicação das vacinas”, explica a diretora do Setor de Epidemiologia da Sespa em exercício, Leila Flores.

Na capital, Belém, a vacinação contra Covid-19 para a faixa etária até 4 anos e 11 meses teve início em 18 novembro de 2022, porém, dez dias depois, a Secretaria de Saúde do Município emitiu comunicado informando que “não havia no estoque doses de Pfizer Adulto e Pfizer Baby suficientes para distribuição às unidades de saúde a capital”. No dia 28 de novembro, o estoque de Pfizer Baby estava zerado na capital.

Esta é a segunda remessa recebida pelo estado do Pará do imunizante destinado ao público menor de 4 anos de idade.

Pfizer Pediátrica

O Pará também recebeu esta semana (31) uma remessa com 50 mil doses da vacina Pfizer pediátrica contra a Covid-19, destinado para crianças de 5 a 11 anos de idade.

No Pará, 1.100.402 doses da vacina pediátrica tinham sido aplicadas até a última terça-feira (31), segundo o vacinômetro da Sespa.

Imunização de bebês

O esquema vacinal para bebês é feito em três doses, o mesmo já utilizado para as crianças de 3 e 4 anos.

As duas primeiras doses devem ter intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, e a terceira dose aplicada oito semanas após a administração da segunda dose.

