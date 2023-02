Jovem é morto a golpes de faca em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na tarde de quarta-feira (1º), Erasto Ferreira de Souza Júnior, 26 anos, foi morto a golpes de faca, na rua da Paz, bairro Área Verde, em Santarém.

De acordo com informações, a vítima era conhecida pelo apelido “Tartaruga”. O acusado do crime, seria um idoso que fugiu do local. A suposta motivação do homicídio, seria porque a vítima teria furtado bananas do acusado.

Erasto foi condenado por homicídio, e estaria cumprindo pena em regime domiciliar. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da 16ª Seccional de Polícia Civil. (Com informações do oimpacto).

Jornal Folha do Progresso em 02/04/2023/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...