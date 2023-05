Após queda de sacadas no Cristo Rei, Crea anuncia mutirão para fiscalizar prédios com mais de 30 anos, no Pará

Equipe da Defesa Civil foi acionada para acompanhar a vistoria no Edifício Cristo Rei, na rua dos Mundurucus, em Belém — Foto: Joyce Ferreira/Prefeitura de Belém

Segundo o Crea-PA, mais de 800 condomínios serão visitados, entre a capital e os municípios de Santarém, Marabá e Parauapebas.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) vai iniciar na segunda-feira (22), a fiscalização de prédios com mais de 30 anos, após 13 sacadas de um edifício desabarem, no bairro da cremação, em Belém.

O desabamento ocorreu no último dia 13 de maio. Durante as investigações, os peritos buscaram a peça que se rompeu no 13° andar, levando abaixo as outras sacadas. Os dados coletados serão comparados com as informações do prédio estrutural e arquitetônico do prédio que foi construido na década de 1980. Também foram observados os detalhes de possíveis intervenções nos últimos 40 anos.

O incidente acendeu o sinal de alerta. Segundo o Crea, o trabalho de fiscalização será realizado presencialmente e, também, por meio do envio de ofícios, solicitando diversas informações sobre os prédios. Mais de 800 condomínios serão visitados, entre a capital e os municípios de Santarém, Marabá e Parauapebas.

Durante a fiscalização serão avaliados reformas nas áreas comuns ou em áreas particulares dos apartamentos, no período dos os últimos dois ou três anos. E se necessário a orientação, caso necessitem de manutenções periódicas.

Haverá também o levantamento de dados de serviços tais como elevadores, reservatórios, circuito interno fechado de TV, combate a incêndio, processo de teste dos hidrantes, sinalizações horizontais, verticais e dos estacionamentos

“Orientarmos o síndico ou a administradora do condomínio quanto à questão da inspeção predial e destacamos a importância de que as reformas dos apartamentos sejam feitas por um engenheiro habilitado”, disse o gerente de fiscalização do Crea-Pa, Kleber Souza

Na última quinta-feira (18), foi iniciado uma primeira visita, como um modelo de amostra dos procedimentos a serem adotados pelo Crea-Pa, segundo o gerente de fiscalização do órgão, condomínios que estão em construção, já existe uma ação de fiscalização de rotina.

Segundo o conselho, os síndicos prediais são uma autoridade máxima referente a um condomínio, portanto, a ideia é tornar esses profissionais um modelo de fiscalizador, evitando assim novos casos e resguardando a segurança dos moradores ali presentes.

“Nós vamos estar entregando para eles o manual do síndico, elaborado pelo Crea-Pa, informando todos os serviços que são alvo de fiscalização, tornando ações de rotina, principalmente com a questão dos apartamentos que vão ser reformados”, afirmou Kleber Souza.

Além disso, é importante que os síndicos tenham cópia dos registros das anotações de responsabilidade técnica, cópia do projeto, do memorial descritivo e do plano de execução da obra e do serviço que vai ser realizado, informando o início e o fim da prestação de serviço, para um melhor controle, informou o gerente de fiscalização.

