Gkay posa de calcinha em frente ao espelho e recebe elogios

(Foto: Reprodução/ Instagram)- A influenciadora Gkay arrancou elogios dos seguidores após posar de calcinha fazendo topless em frente ao espelho. Veja!

Ainfluenciadora digital Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, 31, arrancou suspiros dos internautas nas redes sociais após uma série de fotos feitas em que mostra sua participação em um evento automobilístico.

Na publicação, ela não escreveu nada, apenas colocou um emoji de bandeirinhas de corrida. No entanto, a imagem que mais chamou a atenção dos seguidores foi a última, em que ela aparece de calcinha em frente ao espelho fazendo topless com uma bota preta passando os joelhos.

A foto ‘causou’ e rendeu milhares de comentários de famosos e seguidores que babaram no corpo da influenciadora. ‘Que isso, Géssica. Calma, amiga”, brincou Mari Fernandez. “Eita, que nave”, escreveu Maísa.

Entre os fãs, diversos comentários de elogios. “Não estava preparada para a última foto”, afirmou uma seguidora. “Linda”, disse outro. “Se você sofre do coração, não veja a última foto”, disse mais outra.

VEJA A PUBLICAÇÃO

