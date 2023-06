Após revolta da população com morte de anta a pedradas, indígena grava vídeo e comenta o caso

(Foto: Reprodução) – Assim que as imagens do apedrejamento fatal foram divulgadas a população se manifestou nas redes sociais e repudiou a atitude da etnia

Um vídeo que circula em aplicativo de mensagens e mostra indígenas de etnia possivelmente Enawenê/Salumã, apedrejando uma anta as margens da BR 174, na região de Juína, Noroeste de Mato Grosso, causou grande revolta na população, que assistiu perplexa a ação praticada contra o animal, que morreu.

No vídeo, possivelmente por um deles, nota-se que os indígenas na BR 174, se aproximam do animal (anta) que estava estático, sem oferecer riscos, e do nada, um deles índios se apossa de uma pedra e o atinge. A anta permanece imóvel, e os outros componentes do grupo repetem o gesto de apedrejamento até que a anta cai no chão e, sob risos, os indígenas vão embora, sem deixar a certeza de que o animal teria a carne consumida.

Assim que as imagens do apedrejamento fatal foram divulgadas a população se manifestou nas redes sociais e repudiou a atitude da etnia.

Vídeo mostra indígenas de etnia possivelmente Enawenê/Salumã, apedrejando uma anta as margens da BR 174, na região de Juína (MT), causou grande revolta na população que assistiu perplexa a ação praticada contra o animal que morreu.

Hoje um vídeo foi disseminado nas redes sociais em que o indígena tenta justificar o que houve naquela situação.

Inicialmente ele se identifica como índio da etnia Salumã e dá sequência, explicando que a anta tinha atravessado na estrada e após uma colisão havia causado avarias no veículo que era usado por eles, que ficaram com o prejuízo, fato que revoltou os ocupantes dos veículos, que desceram e atacaram o animal com pedradas.

O indígena, que não teve seu nome identificado na gravação, disse estar revoltado devido aos homens brancos estarem chamando seus companheiros de covardes, e afirmou que os índios não são covardes; e sim os homens brancos que querem acabar com as terras indígenas, com os rios, construindo usinas hidrelétricas; disse ainda que não há motivos para os indígenas serem presos, pois não são ladrões e não vivem roubando as coisas dos brancos.

Fonte: Juina News/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2023/06:25:27

