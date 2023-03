Foragido da Justiça, dono de bar em Manaus é preso por duplo homicídio no Ceará

Higor Geraldo Amaral Benevides, 40, que se apresentava como proprietário do bar “O Sindicato BBQ Drink’s”, e foi preso no estabelecimento. Administração do bar nega vínculo – (Foto: reprodução)

Higor Geraldo Amaral Benevides, 40, que se apresentava como proprietário do bar “O Sindicato BBQ Drink’s”, foi preso na tarde da última segunda-feira (27), pelo homicídio duplamente qualificado de Cícero Augusto Pereira e Francisco Stélio Ferreira Júnior, em 14 de dezembro de 2002, no quilômetro 13 da Rodovia Federal BR-116, no Estado do Ceará. Geraldo Benevides estava foragido e foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a unidade policial recebeu denúncias anônimas que um suposto foragido da Justiça do Ceará, estava residindo em Manaus. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi feita no estabelecimento apontado como sendo de Higor, que fica na Avenida Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manus.

“Iniciamos as investigações e identificamos que Higor estava foragido há 15 anos do Poder Judiciário do Ceará. Além disso, constatamos que havia um processo com o mandado de prisão definitiva em aberto, ocasião em que saímos em diligências e conseguimos prender o indivíduo”, disse.

De acordo com os autos do processo, na ocasião do crime, as vítimas Cícero e Francisco estavam trafegando pela rodovia em um carro Saveiro, cor branca, quando houve a colisão com um veículo Gol, cor branca, no qual Higor se encontrava. “Após a batida, as vítimas foram coagidas a saírem do carro e, em seguida, o infrator atingiu as vítimas com disparos de arma de fogo, ocasionando o óbito delas no local do crime”, falou.

Sem vínculo

A reportagem do Portal ACRÍTICA entrou em contato com o “O Sindicato BBQ – Drink’s”, que respondeu que o senhor Higor Geraldo Amaral Benevides, 40, não possui qualquer relação formal com o Bar O Sindicato, conforme o contrato social da empresa, que tem como nome fantasia THE SYNDICATE RESTAURANTE LTDA. O estabelecimento comercial informou inclusive, que já acionou o departamento jurídico da empresa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/03/2023/14:36:24

