Temperaturas baixas castigam e gado morre de frio em cidades de Mato Grosso do Sul

Fazendas de todo o MS lidam com os desafios ocasionados pelas baixas temperaturas, afirma produtor rural

A queda brusca de temperatura está levando consequências ao campo. Gados espalhados por todo o Mato Grosso do Sul vem morrendo de frio desde a última segunda-feira (12). Segundo um produtor rural, que preferiu não se identificar, bois foram vítimas do frio nos último dias. Além disso, outras fazendas do Estado também lidam com as mesmas consequências.

“É muito gado que morreu, não é caso isolado, é de norte a sul do Estado. Morreu gado fraco e gado gordo. Por baixo morreram umas mil cabeças de gado só em Campo Grande. Do que fiquei sabendo, mais duas mil cabeças na região do Pantanal. Na região de Dourados andam morrendo umas mil cabeças. Tem fazendeiro que perdeu 100 cabeças de uma pancada só”, diz o produtor, que também teve perdas.

Devido às baixas temperaturas que permanecem em Mato Grosso do Sul, com média de 6°C e 12°C, situação é vista como obstáculo no campo. Essas imagens abaixo, que circulam pelas redes sociais, são de bois mortos em propriedade rural de Miranda, a 212 quilômetros da Capital.

O frio é tão intenso que o produtor rural alega que muitos fazendeiros fazem fogueira no campo para aquecer os animais.

Frio continua

Baixas temperaturas permanecem em Mato Grosso do Sul no fim de semana, com mínimas entre 6°C e 12°C. A previsão indica que a frente fria perde a força, afastando o tempo chuvoso.

A análise do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que o tempo volta a ficar estável, com exceção da região norte e nordeste que ainda podem registrar muitas nuvens e chuva fraca nesta sexta-feira (16).

Com a permanência do frio, principalmente para a metade sul do Estado, as temperaturas máximas

estarão em lenta e gradativa elevação. Confira mais detalhes nesta matéria.

