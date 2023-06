COP 30 deve atrair de 40 a 50 mil pessoas do mundo inteiro a Belém, diz embaixador

Financiamento de atividades econômicas que não impactem nocivamente o meio ambiente será o ponto central das discussões, no Pará.

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) deve atrair entre 40 a 50 mil pessoas do mundo inteiro a Belém, no ano de 2025, e deixar um legado estrutural positivo para a cidade, nos transportes, e na infraestrutura urbana como um todo.

As informações são do embaixador, secretário para o Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, André Aranha Corrêa do Lago, em entrevista coletiva à imprensa, no Parque Utinga, nesta sexta-feira (16), em Belém.

O embaixador destacou que o financiamento de atividades econômicas não nocivas ao meio ambiente e, principalmente, à região amazônica, deve ser o ponto central, na capital paraense.

Financiamento será central na COP 30

“Muitas das discussões deste ano (28ª COP, em Dubai, em dezembro deste ano), do ano que vem e da COP, de Belém, estarão relacionadas a financiamento, porque muitas soluções são conhecidas, mas você precisa de recursos financeiros adicionais”, enfatizou.

André Lago destacou que não se pode esperar que os países em desenvolvimento, consigam ter recursos para se desenvolver, melhorar a vida de sua população, combater a mudança do clima, e se adaptar aos fenômenos dramáticos que já estão acontecendo, como as chuvas violentas nas regiões litorâneas, por exemplo. “Então, a parte de financiamento é central”, reiterou o embaixador.

Economista, de formação, o secretário para Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty – o Ministério das Relações Exteriores, órgão encarregado de auxiliar à presidência da República na formulação e execução da política externa brasileira – destacou que simplificando o debate, as discussões sobre mudanças climáticas dividem-se, atualmente, entre mitigação e adaptação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...