Após sair da prisão, homem é vítima de tentativa de homicídio em Altamira | PA

Foto: Reprodução | A vítima teria entrado em luta corporal com os dois, mas um deles atirou diversas vezes em Mabio que foi atingido por 4 tiros.

Há poucos dias que havia saído da prisão, Mabio Santos da Luz foi vítima de uma tentativa de homicídio. O crime foi registrado no bairro Jatobá, em Altamira, sudoeste paraense. Era por volta de 1h20 da madrugada desta quinta-feira (19), quando Mabio e a esposa foram surpreendidos pelos criminosos.

Segundo informações de testemunhas, dois homens em uma motocicleta preta invadiram a casa de Mabio e perguntaram por ele. Os criminosos utilizavam vestimenta e uma bolsa de entregadores de comida. A vítima teria entrado em luta corporal com os dois, mas um deles atirou diversas vezes em Mabio que foi atingido por 4 tiros.

Após o crime, eles fugiram do local. A arma utilizada para tentar matar Mabio é uma pistola calibre 380. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional Público da Transamazônica. Rondas foram realizadas pelo local, mas até o momento ninguém foi preso.

Mabio já tem uma ficha extensa de crimes, entre eles: estupro, tráfico de drogas, violência doméstica e furto. Entre os casos que nossa equipe de reportagem acompanhou, os furtos cometidos pelo suspeito aconteceram em uma padaria e em uma residência. Na época, moradores do mesmo bairro em que ele mora, denunciaram a série de furtos cometidos por ele. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso que acontecia durante a madrugada.

Após várias denúncias, ele foi preso no último dia 27 de agosto deste ano, durante uma operação das polícias Civil e Militar, mas respondia pelos crimes em regime aberto. O suspeito ainda tentou escapar e foi pego no telhado de uma residência no bairro Mutirão, depois que passou vários dias escondido na mata para não ser pego. Ele permanece em estado grave no hospital após passar por cirurgia.

