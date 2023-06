Abertas as inscrições de empreendedores em feira de negócios em Parauapebas (PA)

Usina da Paz de Parauapebas, no sudeste do Pará. — Foto: David Alves / Ag.Pará

Comerciantes terão a oportunidade de montar as barracas e comercializar os próprios produtos e serviços todos os sábados, a partir de agosto.

Empreendedores interessados em participar da Feira de Empreendedores da Usina da Paz Parauapebas, no sudeste do Pará, podem se inscrever a partir desta quinta (29) na iniciativa.

A feira inicia em agosto deste ano e visa impulsionar negócios locais e promover o desenvolvimento da comunidade, segundo a organização.

Por meio das inscrições, os próprios empreendedores poderão garantir a participação no evento. Eles terão a oportunidade de montar as barracas e comercializar os próprios produtos e serviços todos os sábados.

Além disso, a Feira de Empreendedores contará com atrações musicais ao vivo e apresentações culturais, para proporcionar uma experiência enriquecedora aos visitantes.

Apesar da diversidade de produtos e serviços oferecidos, a organização definiu algumas restrições. Itens como açougue, peixe e bebidas alcoólicas não serão comercializados durante a feira. No entanto, o evento abrangerá áreas como artesanato, moda, decoração, alimentos e outros segmentos relacionados.

Os interessados devem comparecer à sede da Usina da Paz Parauapebas, localizada na avenida D, quadra 101, bairro Jardim Ipiranga, durante o horário comercial, portando os seguintes documentos:

original e cópia do RG,

original e cópia do CPF

e comprovante de residência.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/10:07:31

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

