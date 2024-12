Ozempic pode levar a perda de visão, revela estudo

Foto: Reprodução | O estudo americano indicou que o uso do medicamento mais que duplica a probabilidade de desenvolver Neuropatia Óptica Isquêmica Não Arterítica (NAION).

Pacientes com diabetes tipo 2 que utilizam Ozempic podem enfrentar um risco elevado de danos no nervo óptico, condição que pode levar à perda de visão. Essa constatação surge de dois estudos realizados pela Universidade do Sul da Dinamarca, que reforçam preocupações levantadas anteriormente por uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. O estudo americano indicou que o uso do medicamento mais que duplica a probabilidade de desenvolver Neuropatia Óptica Isquêmica Não Arterítica (NAION).

A pesquisa dinamarquesa analisou 424.152 pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 e observou um aumento expressivo nos casos de NAION desde o lançamento do Ozempic em 2018. O número de registros da condição subiu de uma média anual de 60 a 70 casos para aproximadamente 150, destacando uma tendência preocupante. Ao comparar os pacientes tratados com Ozempic aos que utilizaram outros tratamentos, os pesquisadores confirmaram que o risco de desenvolver NAION é duas vezes maior entre os usuários do medicamento.

Embora os resultados dinamarqueses estejam alinhados com os do estudo americano, o número de casos identificados na Dinamarca foi menor, possivelmente devido a diferenças nos métodos de coleta de dados entre os países. Os cientistas dinamarqueses esperam que suas descobertas auxiliem médicos e pacientes em discussões mais informadas sobre os benefícios e potenciais riscos associados ao uso do Ozempic.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/13:48:10

