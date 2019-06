Após seis dias de corpo de professor ser encontrado, suspeito se entrega à polícia em Óbidos

Jovem se entregou à polícia na madrugada desta sexta-feira após seis dias de corpo de professor se encontrado em Óbidos — Foto: Polícia Militar de Óbidos/Divulgação

Suspeito também entregou a arma. Corpo do professor identificado como Amizael foi encontrado no dia 16 de junho na comunidade Liberdade.

Um jovem se entregou à polícia na madrugada desta sexta-feira (21) em Óbidos, no oeste do Pará. A apresentação ocorreu primeiramente a 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (29ºCIPM) e depois à Polícia Civil. O jovem é suspeito de ter matado o professor identificado como Amizael da Silva Moura no dia 16 de junho.

De acordo com a 29ª CIPM, a apresentação ocorreu por volta das 2h40 quando o jovem chegou ao quartel portando uma arma de fogo carregada, provavelmente usada do crime. Ele tinha informado que havia matado o professor na comunidade Liberdade há seis dias.

Depois do relato aos policiais, o jovem foi levado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos judiciais cabíveis ao caso. O suspeito deve ser ouvido nesta sexta-feira.

O crime

O professor foi encontrado morto por populares no dia 16 de junho na comunidade Liberdade, no ramal de acesso a uma fazenda, a 50 km do centro da cidade. O corpo estava com marca de tiros.

Por G1 Santarém — Pará

