Vândalo que destruiu cabos de provedor de internet é preso pela Policia Militar em Novo Progresso

Após divulgação da foto do suspeito nas redes sociais, e com posse da imagem a policia identificou e prendeu o suspeito,com ele uma faca que supostamente tenha usado para cortar os fios, Dione esta a disposição da Justiça na delegacia de Novo Progresso.

As câmeras de segurança flagram o suspeito , o proprietário fez o boletim de ocorrência e disse estar surpresos com o vandalismo na cidade.

