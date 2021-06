TIM abre oportunidade para empreendedores no Pará

Os serviços de telecomunicação se tornaram ainda mais essenciais durante o período de distanciamento social. Para estar ainda mais próxima dos clientes e atender à alta da demanda, a TIM está buscando parceiros comerciais para abertura de novas lojas no Pará.

A prioridade, neste momento, é a expansão nos municípios de Altamira, Castanhal e Cametá. Hoje, a companhia possui 14 unidades no estado. A expectativa é encerrar o ano com mais sete lojas parceiras da TIM no Pará.

Para os interessados em fazer parte do negócio, a oportunidade é para empreendedores com foco em tecnologia e inovação, que tenham perfil de investidor e que já possuam ou tenham disponibilidade para abertura de CNPJ.

Vale destacar que as lojas parceiras da TIM precisam ter uma equipe formada a partir de três funcionários, a depender do tamanho e da localização do espaço. Entre os benefícios oferecidos pela operadora estão o apoio ao desenvolvimento do negócio, programa de treinamento e reciclagem e visibilidade da marca. Os interessados devem fazer contato pelo e-mail atmiranda@timbrasil.com.br

Fonte:Assessoria de Imprensa/Tim

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...