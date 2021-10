Após ser baleado, homem corre e pede socorro na Delegacia de Polícia de Itaituba (PA)

Vítima foi socorrida pelo Samu. (Foto: Jordan Norato/ Portal Giro)

Caso ocorreu na tarde desta terça (26) próximo a delegacia; vítima ainda foi perseguida pelo acusado.

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (26), por volta de 14h20, em uma borracharia localizada no perímetro urbano da Rodovia Transamazônica (BR-230), próximo a 4ª rua da Floresta, em Itaituba, sudoeste do Pará. Durante o crime, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, um homem identificado como Rubenilson Vieira da Silva, de 35 anos.

O crime teria ocorrido quando dois homens em uma moto abordaram a vítima, não se sabe se o homem reagiu ou quais circunstâncias ocorreram durante o crime, sabe-se apenas que um dos acusados começou a atirar contra a vítima, que correu para a 19ª Seccional de Polícia, onde pediu ajuda.

Segundo informações de Gabriel, testemunha que viu o momento do crime, “ele (a vítima) veio correndo e o rapaz atrás, veio seguindo ele e atirando, enquanto o outro esperou na borracharia, aí ele entrou pra delegacia, os caras fugiram para o rumo do bairro Liberdade”.

Gabriel relata ainda que 4 ou 5 tiros foram disparados contra a vítima. O atirador era branco e magro, mas não é possível oferecer mais características, pois os acusados usavam moletom e estavam de capacete, conta a testemunha.

A vítima conseguiu pedir socorro na delegacia, onde um escrivão acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o hospital. Aparentemente apenas um dos disparos acertou a vítima, não se tem mais informações sobre seu estado de saúde.

