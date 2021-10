Justiça determina fiança de R$ 50 mil para soltar motorista preso por atropelar policiais, em Santarém

Caso aconteceu na manhã deste domingo (24) na rodovia Everaldo Martins — Foto: Portal do Leão/Divulgação

Justiça determina fiança de R$ 50 mil para soltar motorista preso por atropelar policiais na rodovia Everaldo Martins

Caso aconteceu no domingo (24). O jovem desobedeceu a uma ordem de parada após fazer manobras perigosas na rodovia.

A Justiça determinou o pagamento de uma fiança no valor de R$ 50 mil para soltar o motorista preso por atropelar dois policiais no domingo (24) na rodovia Everaldo Martins em Santarém, no oeste do Pará. O jovem de 20 anos tinha ingerido bebida alcoólica.

De acordo com a decisão do juiz Romulo Nogueira de Brito, não há necessidade de manter privado de liberdade Kairo Ryan Ferreira de Carvalho. O jovem é réu primário e não oferece riscos à ordem pública.

Ainda de acordo com a decisão, o jovem poderá responder ao processo em liberdade mediante pagamento de fiança fixada em R$ 50 mil, além de obedecer a medidas cautelares que incluem a suspensão do direito de dirigir e ficar recolhido em casa a partir das 21h.

O caso

O jovem estava conduzindo um veículo na rodovia Everaldo Martins, que liga Santarém à Vila Balneária de Alter do Chão quando ultrapassou dois veículos em um local onde a ultrapassagem não era permitida.

Ao perceber o comportamento do jovem, policiais realizaram a abordagem e solicitaram que o mesmo parasse o veículo. A ordem foi desobedecida e o jovem acabou atropelando dois policiais.

Um dos agentes da segurança pública teve escoriações leves, já o outro teria fraturado o braço. O caso aconteceu próximo à comunidade Cucurunã.

Por Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA

