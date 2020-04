Após ser barrada de entrar em supermercado, mulher tira a calcinha e usa como máscara

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:Redação Integrada, com informações do UOL

Em nota ao site UOL, o supermercado Guanabara respondeu que, mesmo com a alternativa encontrada pela cliente, ela não foi autorizada a entrar no local.

Uma mulher, que foi proibida de entrar no local por falta de máscara, resolveu tirar a calcinha e usar no lugar do equipamento de proteção individual.

Em um supermercado do Rio de Janeiro, uma cena inusitada chamou a atenção de clientes, funcionários e seguranças do local. (Foto:Reprodução Twitter)

You May Also Like