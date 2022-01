Após ser capturado, jacaré é morto a golpes de terçado próximo a porto particular em Óbidos

Jacaré é capturado e morto a golpes de terçado em Óbidos, no PA — Foto: Reprodução/Redes sociais

Crime ambiental foi filmado e divulgado nas redes sociais. Sema ainda não identificou homens que aparecem em vídeo.

Um jacaré foi filmado no momento em que era capturado e morto por quatro homens às margens do Rio Amazonas, nas proximidades de um porto particular em Óbidos, no oeste do Pará.

O crime ambiental teria ocorrido na tarde de terça-feira (11). Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), os homens que aparecem no vídeo ainda não foram identificados.

Nas imagens, registradas por um homem que acompanhava a captura, é possível ver ao menos quatro homens, envolvidos diretamente na ação de retirada do animal da água.

Depois, o jacaré é laçado com uma corda, em seguida recebe diversos golpes de terçado na região da cabeça. As imagens mostram ainda que várias pessoas assistiram à cena.

Previsto em lei

De acordo com o artigo 29 da Lei 9.605, caçar animais silvestres é crime. Nesse caso, a multa para quem comete o abate pode chegar a R$ 5 mil, além de pena de seis meses a um ano.

Posicionamento

Em nota, a Sema informou que já teve conhecimento do vídeo que tem circulado nas redes sociais, no qual pessoas aparecem capturando e matando um jacaré.

Ainda de acordo com a nota, trabalhos têm sido realizados para identificar o local onde o crime ambiental ocorreu, assim como para chegar à identidade dos autores do crime, que tão logo sejam descobertos devem arcar com as consequências legais.

A Secretaria ressalta que nos últimos anos tem intensificado as ações de conscientização ambiental, levando ao conhecimento público informações sobre os crimes ambientais desta natureza.

