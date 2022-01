Suspeito de praticar estupros em série é preso em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil de Parauapebas prendeu, nesta quarta-feira (12), Paulo Roberto Marques Ferrique, de 50 anos. Ele é suspeito de ter estuprado pelo menos cinco mulheres na cidade, desde dezembro do ano passado. Ele foi preso por volta das 11h, após ter atacado uma mulher, que conseguiu se desvencilhar e fugir. Com informações do site Zé Dudu.

