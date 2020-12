Após tentar ultrapassagem, carro capota e uma pessoa morre na Rodovia Transamazônica, em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Informações de testemunhas dão conta que a caminhonete tentou ultrapassar a carreta, mas durante a ultrapassagem deu de cara com a motocicleta, que seguia sentido sede de Rurópolis. O motorista perdeu o controle e capotou, vindo a ocasionar o tombamento da carreta, que desviou da caminhonete para não ferir outras pessoas que estavam no veículo.

Um acidente envolvendo uma caminhonete, uma carreta e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e pelo menos outras duas feridas, na manhã desta quinta-feira (17), no quilômetro 85, da Rodovia Transamazônica (BR-230), entre os municípios de Rurópolis e Itaituba, sudoeste do Pará.

