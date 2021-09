Zé Trovão desafia Alexandre de Moraes: Venha me prender na Avenida Paulista

por CartaCapital 4 de setembro de 2021 – 15:49 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Eu vou te fazer um convite Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir a Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Estarei lá a sua disposição”, afirmou.

Em vídeo divulgado neste sábado 4, o caminhoneiro pediu que o magistrado o prenda durante as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro que ocorrerão no dia 7 de setembro.

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, provocou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a prisão do bolsonarista.

You May Also Like