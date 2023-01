Após varredura da PF, Lula despacha no Planalto, e Janja confere reforma do gabinete onde deve ficar

Palácio do Planalto passa por varredura de segurança – (Foto:Reprodução).

Presidente foi ao palácio pela primeira vez após tomar posse. Por outro lado, a data da mudança para a residência oficial do Palácio da Alvorada ainda não foi definida.

Após a Polícia Federal ter feito varreduras nos últimos dias, o presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, foram ao Palácio do Planalto no fim da tarde desta terça-feira (3).

Janja foi ao Palácio conferir o andamento da reforma no gabinete que ela deverá ocupar, no terceiro andar. Lula aproveitou para fazer os primeiros despachos no palácio após a posse, no domingo (1º).

Lula tem trabalhado do hotel onde está hospedado em Brasília. A ida definitiva para o Palácio do Planalto, prédio oficial do expediente da Presidência da República, que dependia da conclusão de algumas reformas em gabinetes e restauração de móveis, deve ocorrer nesta quarta-feira (4).

Lula também ainda não se mudou para a residência oficial do Palácio da Alvorada. Na segunda (2), Janja foi ao Alvorada para avaliar a situação das instalações. (Com informações do Délis Ortiz, TV Globo — Brasília).

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023/10:59:20

