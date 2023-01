Pai atropela e mata filho acidentalmente, em Novo Progresso

Filho é atropelado acidentalmente pelo pai e morre em Novo Progresso – (Foto: Reprodução Rede Social) –

Um morador de Novo Progresso, atropelou o próprio filho, de 1 ano e 3 meses, nesta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. A criança, que lesões múltiplas de órgão, foi encaminhada às pressas ainda com vida para o pronto-socorro do Hospital Municipal, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme Boletim de ocorrência registrado na Delegacia de polícia de Novo Progresso, pela Tia da vítima Alice Gomes de Almeida, ela mais o irmão Rosinaldo Gomes de Almeida (pai da criança), foram deixar a criança por volta das 14h15min, desta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, na rua Barrão do Rio Branco no bairro Jardim Itália, na casa da Camila Cristina Pereira, mãe de João Luccas Araujo de Almeida de 1 ano e 3 meses, que ao sair com o veículo seu irmão Rosinaldo sentiu que havia passado por cima de alguma coisa, ao sair do carro percebeu que tinha passado em cima do filho.

O delegado Vagno Conceição Rocha, responsável pelas investigações, solicitou exame cadavérico do corpo da criança, e está ouvindo testemunhas em depoimento para confirmar a fatalidade ou não.

O corpo da João Luccas de Araujo de Almeida, de 1 ano e 3 meses, foi velado na residência da família e sepultado na manhã desta terça-feira,3 de janeiro de 2023, no cemitério municipal de Novo Progresso.

Fonte/Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/15:34:26

Amigos da família postaram a fatalidade nas redes

