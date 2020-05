Após vídeo mostrar paciente sobre saco preto em hospital no Pará, governo nega que ela tenha sido levada com vida a necrotério

Imagem de idosa dada como morta no Pará circulou pelas redes sociais. — Foto: Reprodução

Caso ocorreu no Hospital Abelardo Santos, em Belém, que atende pacientes de Covid-19. Direção do hospital diz que investiga vazamento das imagens.

Nesta quarta-feira (6), o governo do Pará esclareceu um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando uma idosa, que usava máscara de pano e estava com a respiração ofegante, deitada sobre um saco preto em um hospital. O boato era de que a paciente teria sido levada, ainda viva, para o necrotério.

Segundo o governo do Pará, o fato ocorreu no Hospital Abelardo Santos, instituição que fica em Icoaraci, distrito de Belém, e está atendendo exclusivamente infectados com o novo coronavírus. Em nota, o estado confirmou que a paciente deu entrada no atendimento de urgência do hospital na segunda-feira (4) à noite, em estado gravíssimo, mas negou que ela tenha sido encaminhada para o necrotério do hospital enquanto estava viva. A idosa morreu na terça-feira (5).

Ela teria recebido assistência médica e ficado no setor de observação à espera de leito para internação. Na terça-feira (5), o quadro de saúde da idosa se agravou. Por isso, foi avaliada por dois médicos e encaminhada para a sala vermelha, área destinada a pacientes críticos, onde morreu.

A direção da Santa Casa de Pacaembu, organização social responsável pela gestão do Hospital Abelardo Santos, diz que o saco preto é usado “como aparato de suporte de transferência entre macas, método comum nos hospitais”.

A organização social também afirma ainda que já abriu procedimento interno para identificar o vazamento da imagem da paciente, “uma vez que isso é considerado uma atitude antiética, desumana e passível de punição penal”.

