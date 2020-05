Grupos indígenas da Amazônia criam fundo internacional para combater coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A diretora-executiva da fundação, Suzanne Pelletier, disse que as comunidades indígenas são as guardiãs da floresta, cuja sobrevivência é fundamental para manter a vida na Terra.

O fundo será administrado pela Rainforest Foundation US, uma ONG que trabalha para proteger florestas na América Central e do Sul. A organização transferirá recursos diretamente para as contas dos beneficiários.

You May Also Like