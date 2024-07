Aposentadas e perigosas: Polícia prende quadrilha de idosas em Goiás

(Foto:Divulgação/PCGO ) – Em uma tarde surpreendente de quinta-feira, a Polícia Civil de Goiás efetuou a prisão de um grupo peculiar: quatro idosos, com idades entre 66 e 78 anos, que estavam engajados em um esquema fraudulento envolvendo bancos e benefícios do INSS. O grupo foi detido enquanto tentava executar mais um de seus planos em uma agência bancária.

A equipe foi capturada após uma funcionária do banco Itaú, localizado em Orizona, suspeitar dos documentos apresentados por uma das acusadas. Os suspeitos, já conhecidos nas dependências do banco pela tentativa de aplicar golpes anteriormente, tiveram sua farsa descoberta quando tentavam sacar o benefício de prestação continuada utilizando identificações falsas.

O que revelou a investigação sobre os golpes nas agências?

Segundo as investigações, os integrantes do grupo faziam-se passar por beneficiários do INSS e operavam majoritariamente em pequenas cidades próximas a Goiânia. Com documentos forjados, tentavam realizar saques e outros tipos de operações financeiras fraudulentas. Na ocasião da prisão, foram encontrados com diversos documentos falsos e uma quantia em dinheiro, implicando diretamente nas tentativas de fraude.

Como a Polícia Civil agiu no caso?

A atuação da polícia foi assertiva graças à colaboração dos funcionários do banco, que, ao identificarem a tentativa de fraude, prontamente acionaram os oficiais. Os agentes conseguiram abordar os suspeitos no momento exato em que deixavam a agência e entravam em um veículo. Este exemplo ressalta a importância da vigilância e das medidas de segurança interna nas agências bancárias.

A resposta das autoridades

Os arrestados foram encaminhados para a unidade prisional da região, onde aguardarão as decisões do Poder Judiciário. O delegado Kennet Andersson de Carvalho, que está à frente do caso, destacou que este método de operação é comum entre os estelionatários e que as investigações serão aprofundadas para verificar a existência de mais envolvidos ou outras capitulações criminosas.

Este episódio em Goiás é um alerta para a população e especialmente para os responsáveis pela segurança em instituições financeiras. A colaboração entre civis e as forças de segurança é crucial para a manutenção da ordem e para a prevenção de fraudes, garantindo a integridade do sistema financeiro e dos benefícios sociais que sustentam muitas famílias brasileiras.

Fonte: oantagonista.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/2024/14:44:02

