Seleção uruguaia provoca Brasil após eliminação na Copa América: “Risco é otimismo”

(Foto:Reprodução GE) – Após a vitória do Uruguai nos pênaltis e a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa América, a seleção uruguaia provocou o Brasil em referência às frases ditas pelos jogadores brasileiros antes da partida.

Horas antes do confronto com o Brasil pelas quartas de final da Copa América, a seleção uruguaia publicou neste sábado um vídeo motivacional com frases de Andreas Pereira e Wendell. Nos últimos dias, os jogadores da Seleção deram declarações com comparações entre as duas equipes.

Depois das frases dos brasileiros, o vídeo do Uruguai exibia uma sequência de imagens de gols da seleção celeste, com destaque para a final da Copa do Mundo de 1950. Ao fim da peça motivacional, aparece Ghiggia, autor do gol do título uruguaio há 74 anos.

As frases dos brasileiros destacadas pelos uruguaios foram as seguintes:

– Nosso meio-campo é muito bom, todos os jogadores jogam na Premier League. É qualificado. Se a gente pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam ter no Uruguai – disse Andreas em entrevista coletiva na quinta-feira.

– Somos a equipe mais vencedora do mundo e estamos preparados para encarar o Uruguai ou qualquer outro adversário. Esperamos contra o Uruguai um adversário muito forte, mas eles também vão ver a força do futebol brasileiro – afirmou Wendell na zona mista logo após o empate com a Colômbia, na terça.

Todas as semifinais da competição estão definidas. Veja abaixo os confrontos, as datas e os horários.

*Argentina x Canadá – terça-feira, às 21h.

*Uruguai x Colômbia – quarta-feira, às 21h.

A final da competição será no próximo domingo, dia 14, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida.

Fonte: GE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/2024/14:44:02

