Apostador de Mato Grosso fica milionário ao acertar 15 números na loteria

No final de semana, conforme Só Notícias já informou, um apostador em Cuiabá ganhou R$ 92, 7 mil na Mega Sena, ao acertar 5 dezenas sorteadas. A aposta simples foi feita online. O prêmio principal acumulou e a estimativa é de R$ 36 milhões no próximo concurso.

O “sortudo” acertou sozinho os 15 números sorteados. Ele receberá um prêmio de R$ 1,3 milhão. Segundo a Caixa, a aposta foi do tipo simples e o bilhete foi comprado em uma lotérica no bairro Novo Horizonte, na capital mato-grossense.

