PRF apreende quase uma tonelada de droga com destino a Mato Grosso em carro dirigido por menor

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, neste final de semana, 925 quilos de maconha no Mato Grosso do Sul. A droga estava em um veículo dirigido por um adolescente, que confessou que o destino era a cidade de Rondonópolis.

You May Also Like