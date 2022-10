Jovem de 15 anos dirigia carro envolvido em acidente em duna no Ceará; turista de MT morreu e seis pessoas ficaram feridas

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer vítimas de acidente em Camocim, no Ceará. — Foto: Reprodução

Três casais mato-grossenses faziam um passeio de carro em Camocim, no litoral do estado, quando o acidente aconteceu.

Um adolescente de 15 anos dirigia o carro que se envolveu em um acidente em uma duna de Camocim, no litoral do Ceará, nesta segunda-feira (17), conforme um bombeiro militar. Além do jovem, seis turistas de Mato Grosso estavam no veículo a passeio. Uma mulher morreu de 35 anos morreu após o acidente.

O acidente com uma caminhonete aconteceu na Duna do Guriu. Um vídeo feito instantes antes do acidente mostra o veículo atolado na areia (veja acima). A vítima foi identificada como Danúbia Daiane Reis.

O g1 apurou que o adolescente atuava como guia turístico de Jericoacoara, famoso ponto turístico do estado próximo ao local do acidente. Contudo, o jovem não era formalmente credenciado pela prefeitura.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados. O trabalho dos bombeiros foi comandado pelo subtenente Alarcon. Um dos sobreviventes foi para um hospital no município de Granja, e os outros foram encaminhados para unidades de Jijoca de Jericoacoara — ambos municípios vizinhos.

“O carro passou do limite da duna, cortou o paredão e caiu lá embaixo. Uma das vítimas entrou em óbito no local mesmo, não resistiu aos ferimentos”, disse um bugueiro em entrevista ao g1.

Ainda não há mais informações a respeito sobre como aconteceu o acidente. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas. A ocorrência está em andamento, e o caso está a cargo da Delegacia Regional de Camocim.

