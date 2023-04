Apreendido menor que foi com machadinha à escola em MT; jovem que postou mensagem em rede social é preso

As secretarias de Segurança Pública e de Educação confirmam, há pouco, que foi apreendido, esta manhã, um estudante de 13 anos da Escola Estadual Manoel Cavalcanti de Proença, no bairro Tijucal, com uma machadinha artesanal metálica na mochila.

“A direção da escola acionou a Polícia Militar e a mãe do estudante, que o acompanhou até a delegacia, para a adoção das medidas legais cabíveis”, informa as secretarias, em nota.

O governo de Mato Grosso acrescentou que as duas secretarias trabalham, há 10 dias, “com ações preventivas de inteligência, policiamento ostensivo e monitoramento de escolas, para identificar possíveis situações atípicas à rotina escolar. Essas ações incluem abordagens, acompanhamento de redes sociais, entre outras”.

A Polícia Civil informou, há instantes, que prendeu no final da manhã, em Várzea Grande, um jovem de 18 anos que publicou uma mensagem em rede social contra uma escola pública do município de Arenápolis (234 km da capital ao Médio Norte). A ação conjunta de investigação envolveu as delegacias de Arenápolis e a unidade especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).

O suspeito foi localizado em sua residência, em Várzea Grande, e conduzido à DRCI, ouvido pelo delegado Ruy Guilherme Peral,, responderá pelo crime previsto no artigo 41, que é praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. A delegacia de Arenápolis foi comunicada, ontem à noite, pela direção da Escola Estadual João Ponce de Arruda, sobre uma mensagem publicada em um perfil de uma rede social com ameaça à unidade escolar.

Imediatamente, a Delegacia de Arenápolis iniciou as diligências e, com apoio da DRCI, foi identificado o autor da mensagem, que foi aluno da escola até meados do ano passado. “Durante a madrugada, com apoio da Delegacia de Crimes Informáticos, iniciamos as diligências e obtivemos avanços nas investigações, com a identificação da autoria delitiva e endereço. A Polícia Civil de Arenápolis permanece em alerta e atenta a qualquer situação semelhante, dando a resposta necessária a esse tipo de ação criminosa”, destacou o delegado de Arenápolis Hugo Abdon.

Por:Jornal Folha do Progresso/As informações são da assessoria da Polícia Civil – Só Notícias (foto: assessoria). em 06/04/2023/17:03:35

