“Mulher Barbie” do Paraná cria casa inteiramente rosa

Bruna Barbie: tudo o que você quer ser Foto:| Reprodução.

Com 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Bruna Barbie personifica não só a aparência, mas também o estilo e a forma “Barbie” de ser.

O filme live-action “Barbie”, estreia no próximo dia 21 de julho e irá apresentar no enredo o sonho de muitas crianças, que admiravam e cresceram amando a boneca mais famosa do mundo. No Brasil, uma mulher em particular leva o sonho de ser como a Barbie a sério, e hoje possui uma casa inteira na cor rosa e no estilo da boneca.

Bruna Peres, mais conhecida como “Bruna Barbie”, é uma influenciadora que dá vida à personagem no Brasil. Com 20 milhões de seguidores, ela personifica não só a aparência, mas também o estilo e a forma “Barbie” de ser. Em entrevista ao jornal Globo, ela afirma que se inspira em filmes como “Legalmente loira”, “Meninas Malvadas” e “As Patricinhas de Beverly Hills”.

“Sempre gostei da Barbie. Desde criança eu assistia e admirava a história. Mas foi na adolescência que decidi adotar o estilo. Amo a cor rosa e os filmes na pegada mais patricinha, e então decidi ser uma “pati” da vida real. Chegou um ponto que eu já era conhecida por ser parecida com a boneca e pelas roupas iguais às dela”, contou Bruna à publicação

“Quando comecei a trabalhar com a internet, decidi construir minha própria casa e pedi à minha arquiteta um projeto inspirado nas casas da boneca de 1990. Ela pegou várias inspirações e as reproduzimos do jeito que eu queria. Tive que mandar fazer muita coisa, como a piscina rosa, por exemplo. Estou sempre fazendo modificações, agora estou planejando um novo andar que será um novo cenário para esse universo”, explicou Bruna.

Bruna conta que está muito animada para assistir ao filme nos cinemas. Pelos trailers divulgados, ela acredita que o longa terá uma grande diversidade e quebra de estereótipos, principalmente relacionados à futilidade. Ela afirma que usa seu alcance nas redes sociais para lutar por causas importantes, como por exemplo, a defesa dos animais.

“As pessoas pensam que sou fútil pela forma como me visto, mas não ligo. Acho que precisamos quebrar esses tabus de que uma mulher fazendo e vivendo conforme suas vontades é fútil e burra. Uso de minha visibilidade na internet para falar sobre assuntos sérios como vegetarismo e a defesa da causa animal”.

Por:Jornal Folha do Progresso/As informações Com informações do O Globo, em 06/04/2023/17:14:51

