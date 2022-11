Apreendidos R$ 21 milhões em 61 kg de ouro com passageiros no desembarque em aeroporto na Índia (Foto:Imagem: Alfândega do Aeroporto de Mumbai/Reprodução)

A Alfândega do Aeroporto de Mumbai, na Índia, informa nesse domingo, 13 de novembro, que apreendeu 61 kg de ouro no valor de Rs 32 crore, o equivalente a cerca de R$ 21 milhões na cotação atual da moeda indiana para o real brasileiro.

Segundo publicação da Alfândega, na última sexta-feira, 11, foram frustradas as tentativas de contrabando de ouro, nessa que foi a maior apreensão em um único dia na história do Aeroporto de Mumbai.

Nirmala Sitharaman, Ministro das Finanças e Assuntos Corporativos da Índia, também se pronunciou em seu perfil em rede social, afirmando que aprecia a Alfândega do Aeroporto de Mumbai por seu estado de alerta, cuja ação oportuna teve um resultado impressionante.”

Segundo o Economics Times da Índia, de acordo com relatos, foram dois casos que resultaram no total de 61 kg.

No primeiro caso, a alfândega apreendeu 53 kg com quatro passageiros de nacionalidade indiana. Eles desembarcaram no aeroporto de Mumbai em um voo proveniente da Tanzânia, e estavam contrabandeando ouro na forma de barras de 1 kg, engenhosamente escondidas em cintos especialmente projetados com vários bolsos.

Os cintos especialmente projetados com barras de ouro feitas nos Emirados Árabes Unidos foram entregues aos passageiros por uma pessoa de nacionalidade sudanesa no aeroporto de Doha, durante o tempo de trânsito. Todos os quatro passageiros foram presos e detidos a 14 dias de custódia judicial pelo Magistrado Adicional Metropolitano.

No outro caso do mesmo dia, com base em investigação de inteligência, os oficiais da Alfândega do Aeroporto de Mumbai apreenderam 8 kg de ouro de três passageiros (um homem e duas mulheres) que chegavam de Dubai.

Pó de ouro em forma de cera foi encontrado engenhosamente escondido na cintura das calças jeans usadas pelos passageiros. Um dos três era uma mulher de pouco mais de sessenta anos que estava em uma cadeira de rodas. Todos os três passageiros foram presos e encaminhados à custódia judicial.

