Homem é encontrado morto no distrito de Crepurizão em Itaituba, no PA

Corpo foi encontrado por populares. Foto: Reprodução/Plantão

Homem é encontrado morto na região garimpeira de Itaituba, no PA

Corpo foi encontrado por populares que passavam na rodovia transgarimpeira

O corpo foi encontrado nesta segunda-feira (14), por populares próximo ao posto amigão na rodovia transgarimpeira no distrito de Crepurizão.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada, e no local foi constatado a veracidade do fato. De acordo com a polícia, a vítima conhecida pelo apelido de “Soneca” estava com várias perfurações no tórax.

O local foi isolado, e até o presente momento nenhum familiar foi localizado.

A delegacia de Polícia Civil de Itaituba, foi comunicada sobre o ocorrido, e todas as providências estão sendo realizadas perante as autoridades.

Até o fechamento desta matéria, as causas da morte ainda é desconhecida.

Fonte: Portal Plantão 24horas News

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022/07:05:53

