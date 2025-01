Aprenda três rituais para espantar as crises financeiras

(Foto: Divulgação/Freepik) – Acredite! A astrologia pode ser uma forte aliada durante as crises financeiras

Com fé e a ajuda dos astros, aprenda a abrir caminhos para trazer dias melhores e resgate sua confiança financeira.

Em tempos de crise, as contas parecem crescer cada vez mais e o dinheiro, desaparecer. Um cenário que traz preocupação e, muitas vezes, desespero. Nada que a astrologia e a fé não resolvam.

Quem quer espantar as crises financeiras pode ter certeza de que, seguindo alguns rituais simples, cheios de fé e simbolismo, é possível atrair boas energias e abrir caminhos para a prosperidade.

Seja para eliminar dívidas, afastar a pobreza ou abrir espaço para um futuro mais próspero, as simpatias combinam espiritualidade e intenção para trazer alívio ao bolso.

Confira dicas poderosas para superar os desafios financeiros:

Simpatia para eliminar dívidas

Para quem deseja deixar o passado financeiro para trás, este ritual ajuda a simbolizar o encerramento das dívidas:

1 – Escreva todas as suas pendências financeiras em um pedaço de papel.

2 – Coloque esse papel sob uma imagem e uma vela dedicada a Santa Edwiges, a padroeira dos endividados.

3 – Faça uma oração com muita fé, pedindo ajuda para superar as dificuldades financeiras.

4 – Queime o papel, visualizando que as dívidas estão sendo apagadas de sua vida e dando lugar a um novo começo.

Simpatia para espantar a crise financeira

Este ritual é ideal para quem sente que as dificuldades financeiras não têm fim:

1 – Em uma folha de papel branca, liste todas as suas dívidas ou valores pendentes.

2 – Dobre o papel e guarde-o dentro de um envelope.

3 – No lado externo do envelope, escreva: “Que a luz divina abra caminhos para que eu quite essas dívidas e encontre prosperidade.”

4 – Guarde o envelope em um local reservado e, por uma semana, reze a oração de Santa Edwiges diariamente: “Ó, Santa Edwiges! Vós que fostes, em vida, auxílio dos necessitados e protetora dos endividados, intercedei por mim. Peço humildemente que me ajudeis a encontrar a solução para a dificuldade financeira que enfrento. Que, por vossa intercessão, eu alcance também a salvação eterna. Amém.”

Simpatia para afastar a pobreza

Para quem busca prosperidade duradoura, este ritual é cheio de simbolismo:

1 – Escolha um momento tranquilo e chupe três uvas, guardando as sementes.

2 – Plante as sementes em um jardim ou vaso enquanto repete: “Semente que germina e traz vida, cresça forte, assim como meu dinheiro deve crescer e ser suficiente para meu sustento. Videira, afaste a pobreza. Videira, traga prosperidade para minha vida.”

3 – Ao terminar, saia do local sem olhar para trás, simbolizando que a escassez ficou no passado.

Fonte: Alexandre Nascimento – MSN

