Com enchente à vista, Defesa Civil prepara locais para acolher desabrigados em Marabá

Atualmente, a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (Sevop) realiza serviços de manutenção e limpeza, em locais onde abrigos poderão ser erguidos

As equipes da Defesa Civil de Marabá realizam monitoramento do nível dos rios e acompanhamento dos locais que receberão os abrigos quando necessário. Até o momento, nenhuma família precisou ser remanejada. Na manhã desta sexta-feira, 24, o rio Itacaiúnas marcou 8,48 metros e o rio Tocantins 8,53 metros. Ambos registraram queda dos níveis em relação ao dia anterior.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (Sevop) realiza serviços de manutenção e limpeza, em locais onde abrigos poderão ser erguidos. O foco da Defesa Civil é utilizar como prioridade os locais de abrigos próprios da prefeitura.

O diretor do órgão, coronel Marcus Victor Norat, visitou o local da Avenida Sororó nesta sexta-feira para acompanhar as ações da Sevop. Ele ressalta que todos os esforços e infraestrutura da Defesa Civil estão de prontidão para quando for necessário.

“Estamos nessa fase para justamente quando necessário, a gente instalar os abrigos. E nesse abrigo aqui que estamos, há capacidade para 200 famílias, para serem bem atendidas com a questão humanitária. Nós estamos com 15 locais da prefeitura para receber os abrigos provisórios”, pontua o diretor.

Em outra frente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) também foi acionada em relação às cestas básicas, assim como órgãos em nível estadual e federal.

“Nós estamos preparados tanto com apoio próprio, quanto Corpo de Bombeiros e Exército Brasileiro. Todos estão em alerta para serem acionados caso a gente necessite. Que Deus nos ajude para não afetar nenhuma família aqui do nosso município”, reitera.

Além da Sevop, Seaspac, Corpo de Bombeiros e Exército, também fazem parte da rede de atendimento a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI) e Polícia Militar.

Fonte: Vinícius Soares – Secom PMM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2025/16:38:28

