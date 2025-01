Apresentadores demitidos terão de aceitar condição indesejada para voltar à TV

(Foto: Reproduçã0) – Rodrigo Faro, Galvão Bueno, Rachel Sheherazade e Raul Gil são alguns dos apresentadores que começaram 2025 fora da TV

Situação financeira das principais emissoras faz desabar os salários das estrelas do entretenimento e dos medalhões do jornalismo

Não foram apenas repórteres, produtores, diretores e editores os demitidos por grandes emissoras no fim de 2024. Apresentadores renomados também perderam o emprego. O principal motivo: baixa audiência.

A decadência no Ibope dificulta o trabalho do departamento comercial. Anunciantes pedem descontos generosos no preço dos espaços comerciais ou simplesmente migram seus investimentos publicitários para atrações com índices maiores.

Principal estrela dos domingos da Record por vários anos, Rodrigo Faro deixou a emissora após ver o seu ‘Hora do Faro’ perder competitividade e ficar frequentemente atrás do ‘Domingo Legal’, de Celso Portiolli, no SBT.

Ainda no canal da Barra Funda, a grande promessa Rachel Sheherazade ficou apenas 4 meses no ar com o ‘Domingo Record’. Na emissora de Silvio Santos, a baixa mais sentida foi a de Raul Gil.

Nem a poderosa Globo deixou de realizar dispensas. Não renovou com Galvão Bueno devido ao alto salário do locutor esportivo. Aliás, todos os apresentadores que começaram 2025 sem novo destino profissional acertado terão de aceitar uma condição desfavorável para voltar ao ar.

Agora, as redes de TV oferecem valores bem menores. Dificuldades financeiras produziram um choque de realidade nas propostas a jornalistas e artistas. Esqueça os salários fixos acima de R$ 1 milhão. Quem consegue metade desse valor já está no lucro.

José Luiz Datena, por exemplo, aceitou receber menos do que ganhava na Band para assumir o ‘Tá na Hora’ no SBT. O que pode aumentar a renda dos apresentadores são os cachês das ações de merchandising feitas nos programas.

A busca incessante das emissoras por redução de despesas afeta também aqueles comunicadores que estão empregados. Houve quem teve de aceitar a renovação do contrato sem nenhum reajuste.

Diante da situação complicada do mercado de TV, com poucas oportunidades de recolocação aos apresentadores, melhor ter um salário ‘congelado’ do que ficar sem nenhum.

Fonte: Jeff Benício e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/14:04:43

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

