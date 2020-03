Aprovada no Pará lei que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Governador Helder Barbalho sancionou, nesta quarta-feira (11), a Lei nº 9.017 que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, a ser celebrado, anualmente, no dia 7 de agosto. A data escolhida coincide com a data em que foi sancionada, em 2016, a Lei Maria da Penha. Em fevereiro, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o projeto que deu origem à Lei.

