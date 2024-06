Residência de professor é destruída por incêndio em Santarém

(Foto: Reprodução)- A residência do professor Alex Jati Mota foi destruída por um incêndio que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19), na rua Nações Unidas entre Tupailândia e 31 de março, no bairro São José Operário, em Santarém.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e ninguém saiu ferido. As causas e circunstâncias do incêndio não foram divulgadas. A residência deve passar por perícia.

Em nota enviada à nossa reportagem, a Diretoria Executiva do SINPROSAN informou que o professor perdeu pertences pessoais, móveis e muitos itens essenciais para o dia a dia. Por este motivo, estão pedindo qualquer forma de ajuda, para minimizar a situação do professor Alex.

“Estão necessitando com urgência de doações em dinheiro, roupas e materiais de higiene. Porém toda ajuda será bem-vinda para superar essa fase difícil. Qualquer ajuda, por menor que seja, fará uma enorme diferença para ele neste momento de necessidade.

Agradecemos profundamente por todo o apoio. Com a ajuda de todos, esperamos que ele possa reconstruir sua vida em breve”, disse o Sindicato dos Profissionais de Educação.

O telefone do professor Alex foi destruído no incêndio, mas é possível entrar em contato pelo telefone do sindicato (99132-6883) para realizar as doações. Outro meio de ajudá-lo é por pix na chave (93991327951 – Alex Jati Mota).

