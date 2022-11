Arábia Saudita vira para cima da Argentina na estreia da Copa: 2 a 1

Al-Dawsari faz um golaço e coloca pressão na Argentina – (Foto:| Reprodução).

A partida é válida pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo Fifa 2022

Argentina e Arábia Saudita se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 7h, no estádio Lusail Iconic, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo Fifa 2022.

A Argentina chega na Copa do Mundo com 36 jogos seguidos sem derrota. Foram 25 vitórias e 11 empates em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa, Copa América, amistosos e a Finalíssima, torneio entre o campeão da América do Sul e o da Europa. Com Messi em grande fase, os hermanos querem os três pontos para começar a Copa do Mundo com o pé direito.

Já a Arábia Saudita vai para a sua sexta participação em Copas como azarão em um grupo com o rival de hoje, Polônia e México. A seleção saudita avançou de fase apenas na Copa de 1994, sendo eliminada ainda na fase de grupos em outras participações. A equipe disputou 14 jogos, com quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas. Os sauditas venceram apenas dois dos últimos 10 jogos que disputou.

Na história, as seleções já se enfrentaram quatro vezes. Foram duas vitórias da Argentina e dois empates.

A partida entre Argentina x Arábia Saudita é transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. (Com informações do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 22/11/2022/08:45:31

