Argentina cede empate à Venezuela e prejudica Brasil

Argentina e Venezuela voltam a jogar na próxima terça-feira (15), quando a Argentina recebe a Bolívia, e a Venezuela, o Paraguai | X/@Argentina

Apesar do tropeço, seleção argentina ainda lidera a classificação com 19 pontos

A Venezuela não se intimidou diante da líder Argentina, arrancou um empate contra a atual campeã do mundo por 1 a 1 em noite tímida de Lionel Messi e, além de ultrapassar provisoriamente o Brasil, se colocou no G6 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

O resultado deixou a equipe treinada por Fernando Batista com 11 pontos e na 6ª posição da tabela — a seleção de Dorival Júnior, que ainda joga nesta quinta-feira (10) contra o Chile, iniciou a rodada com 10 pontos.

Por outro lado, o time de Lionel Scaloni, mesmo com o tropeço, ainda lidera a classificação com 19 pontos. A Argentina se distanciou da vice-líder Colômbia, derrotada para a Bolívia.

Os times voltam a jogar pelas Eliminatórias na terça-feira (15). A Argentina recebe a Bolívia, enquanto a Venezuela vai a Assunção encarar o Paraguai.

O 1° tempo teve muita água, Messi discreto e 19 faltas. A bola pouco rolou diante de um gramado encharcado pelas chuvas, e a Argentina saiu vencedora por um gol de Otamendi gerado em bola parada. Messi, por outro lado, sentiu bastante dificuldade para ser protagonista com o campo pesado.

Na etapa final, o gramado secou — e a Venezuela melhorou. Os donos da casa se lançaram ao ataque, encurralaram os adversários com boas investidas e chegaram ao gol, finalmente, com Rondón. Soteldo também infernizou, mas não conseguiu virar a partida até o apito final.

Fonte: Fernanda Palheta – Folhapress

