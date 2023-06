Argentina lidera e Brasil é o 3º colocado em ranking da Fifa sem novidades no Top 10

Na atualização desta quinta-feira, sem maiores mudanças, a França segue em segundo lugar, logo à frente do Brasil. Nenhuma seleção entrou no Top 10 das equipes masculinas – (Foto:© Getty).

Campeã mundial no Catar, em dezembro, a seleção da Argentina continua no topo do ranking da Fifa. Na atualização desta quinta-feira, sem maiores mudanças, a França segue em segundo lugar, logo à frente do Brasil. Nenhuma seleção entrou no Top 10 das equipes masculinas.

Trata-se da segunda atualização em que a Argentina aparece na liderança. O time sul-americano desbancou o Brasil da ponta em abril, no primeiro ranking deste ano. Os brasileiros terminaram 2022 em primeiro lugar, na lista divulgada logo após o fim da Copa do Mundo do Catar.

Os argentinos sustentaram a primeira posição, por ligeira margem sobre os franceses, graças aos triunfos sobre a Austrália e Indonésia nos amistosos disputados na última Data Fifa. A Argentina soma 1.843.73 pontos, contra 1.843.54. A seleção brasileira exibe

1.828.27.

O Top 10 conta ainda com Inglaterra, Bélgica, Croácia, Holanda, Itália, Portugal e Espanha, nesta ordem. Ingleses e belgas trocaram de posição, em comparação ao ranking anterior. E a equipe inglesa agora está em quarto. O mesmo aconteceu entre Croácia e Holanda, agora em 7º lugar. Os espanhóis se mantiveram na 10ª colocação, apesar do título da Liga das Nações da Uefa.

A primeira mudança fora do Top 10 aconteceu justamente no 11º posto, agora ocupado pelos Estados Unidos. Na atualização anterior, os americanos figuravam em 13º. Já a tradicional Alemanha caiu do 14º para o 15º lugar, seguido pelo Uruguai, o 16º.

A atualização desta quinta se baseou em 153 partidas disputadas nos últimos dois meses. Quem mais jogou foi o México, com cinco partidas neste período. Os mexicanos ocupam o 14º lugar. A seleção que mais ganhou posições foi o Casaquistão, com oito lugares: está em 104º. E o País de Gales foi o país que mais perdeu colocações: nove. Figura na 35ª posição.

A próxima atualização do ranking da Fifa está prevista para o dia 20 de julho deste ano.

Confira a lista das 20 primeiras seleções do ranking:

1º – Argentina, 1.843.73 pontos

2º – França, 1.843.54

3º – Brasil, 1.828.27

4º – Inglaterra, 1.797.39

5º – Bélgica, 1.788.55

6º – Croácia, 1.742.55

7º – Holanda, 1.731.23

8º – Itália, 1.726.58

9º – Portugal, 1.718.25

10º – Espanha, 1.703.45

11º – EUA, 1.673.34

12º – Suíça, 1.661.12

13º – Marrocos, 1.655.5

14º – México, 1.639.19

15º – Alemanha, 1.636.32

16º – Uruguai, 1.633.13

17º – Colômbia, 1.624.91

18º – Senegal, 1.612.61

19º – Dinamarca, 1.597.37

20º – Japão, 1.595.96

